مندوب السودان: تلقينا تعهدات مالية عربية ملموسة لدعم الأوضاع الإنسانية

عقدت الآلية المشتركة بين جامعة الدول العربية وحكومة السودان اجتماعها التاسع والعشرين اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة، وذلك لمتابعة تعهدات المؤتمر العربى لدعم الأوضاع الإنسانية فى السودان.

وصرح مندوب السودان الدائم لدى الجامعة العربية السفير عبد المحمود عبد الحليم بأن تكرار اجتماعات الآلية المشتركة بين الأمانة العامة للجامعة وحكومة السودان يوضح المتابعة الجيدة للأوضاع الإنسانية فى دارفور والسودان ومتابعة مخرجات مؤتمر الدعومات "التعهدات" العربية للأوضاع الإنسانية فى السودان عامة ودارفور خاصة.

وأضاف فى تصريحات صحفية له على هامش الاجتماع "نحن نثمن دور الدول العربية فى تقديم الدعومات للسودان"، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات منها المشروعات التى تم اعتمادها، مشيرا إلى انتظارهم التمويل لتنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح السفير عبد الحليم، أن الآلية ستقوم بجولة فى عدد من الدول العربية لحثها على توفير التعهدات المالية بصورة أكبر للأوضاع الإنسانية فى دارفور والسودان ككل وفق قرار مجلس جامعة الدول العربية الذى وسع نطاق هذه الآلية لتكون مسئولة عن الأوضاع الإنسانية والإغاثية ليس فى دارفور فقط بل فى كل السودان.

وأكد مندوب السودان أن مخرجات هذا الاجتماع ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى دورته العادية الشهر المقبل بالقاهرة.

وكشف عبد المحمود النقاب عن تلقى السودان دعومات "تعهدات" مالية "معتبرة" من عديد من الدول العربية وكان آخرها مبلغ 20 مليون دولار من العراق لدعم الأوضاع الإنسانية فى السودان.