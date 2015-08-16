40 قتيلا و 200 جريحا بقصف للقوات الحكومية السورية على ريف دمشق

قتل 40 شخصا وجرح نحو 200 بقصف للقوات النظامية على منطقة دوما بريف العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد.

و أكد ناشطون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن القصف استهدف سوقا شعبيا بصواريخ فراغية ودمر منطقة واسعة من السوق ومحيطها.

وأضافوا أن الأهالى ما زالوا ينتشلون الجثث ويسعفون الجرحى وسط فى ظل نقص الأدوية والإسعافات الأولية .

يذكر أن القوات النظامية ومسلحى حزب الله اللبنانى قصفوا أمس السبت مدينة الزبدانى بأنواع الأسلحة كافة بعد هدنة استمرت يومين .

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