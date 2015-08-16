السعودية: تجهيز أكثر من 17 ألف حافلة لنقل 1.3 مليون حاج

جهزت 18 شركة نقل سعودية 17 ألفاً و700 حافلة مكتملة التجهيزات لنقل أكثر من مليون و300 ألف حاج من خارج المملكة خلال موسم حج هذا العام منها 1696 حافلة جديدة تم توفيرها هذا العام .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأحد عن رئيس النقابة العامة للسيارات اللواء متقاعد أحمد سمباوة قوله إن جميع الحافلات جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن ونقلهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة وبالعكس, مشيرا إلى أن وزير الحج الدكتور بندر حجار اعتمد ثلاث شركات جديدة يضم أسطولها 150 حافلة.

من جانبه أعلن المتحدث الرسمى للنقابة مروان بن رشاد زبيدى أن هناك 24 ألف وظيفة سائق وفنى موسمية توفرها شركات النقل للشباب السعودى .

وأشار إلى أنه مازال هناك عزوف من قبل الشباب السعودى على وظائف الفنيين والسائقين الموسمية إذ بلغ عدد المتقدمين لتلك الوظائف حتى الآن 107 شباب فقط ما جعل شركات النقل تتجه إلى الاستعانة بالاستقدام الموسمى , مرجعا ذلك إلى صعوبة العمل خلال فترات الموسم , مشيراً إلى أن المجال متاح لشغل تلك الوظائف التى تتراوح مكافأتها الشهرية ما بين 3500 و4500 ريال .

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