"الجهاد الإسلامى" يهدد بوقف الهدنة مع إسرائيل فى حال وفاة الأسير "علان"

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الأسير الفلسطينى محمد علان، فقد وعيه فى مستشفى "برزيلاى" فى أشكلون، وتم ربطه بجهاز التنفس الصناعى، ليكون بذلك أول علاج يتم تقديمه له منذ أدخل إلى المستشفى إثر إضرابه عن الطعام.

وكانت قد أعلنت "كتائب القدس" التابعة للجهاد الإسلامى، يوم الجمعة الماضى، أنه إذا مات علان فإن التنظيم سيعتبر نفسه محررا من التهدئة أمام إسرائيل، كما أعلنت قيادة الأسرى الأمنيين أنها ستدعو إلى التمرد داخل السجون إذا توفى علان.

وأشارت هاآرتس إلى أنه قد نظمت مظاهرة فى المسجد الأقصى منذ يومين دعما لعلان، فيما جرت أمس مظاهرة قرب مفترق "عرعرة" شارك فيها نحو 300 شخص، وخلال المظاهرة قامت الشرطة بإغلاق الشارع الرئيسى.

وقد بدأ التدهور فى حالة علان مساء يوم الخميس الماضى، ودخل فى حالة تشنج صباح الجمعة، ومن ثم فقد وعيه، ومنذ تلك اللحظة زالت مسألة التغذية القسرية عن الجدول، لأن علان لا يشعر بالألم ولا يستطيع مقاومة العملية جسديا.

ويقوم الأطباء الآن بتنفيذ المطلوب من أجل منع موته، ويتم تسريب الفيتامينات والأملاح إلى جسده، كما أجريت له فحوصات دموية لأول مرة منذ إخضاعه للعلاج، وسيحاول الأطباء إيقاظه بعد عدة أيام، ومن المحتمل أن يكون قد أصيب بضرر فى الدماغ.

وقالت الطبيبة تامى كرنى، رئيسة لجنة الأخلاق الطبية فى نقابة الأطباء إنها التقت علان قبل فقدانه لوعيه، وقالت له بشكل واضح إنه إذا فقد وعيه فسيتم عمل كل شىء من أجل إنقاذه، مضيفة أن علان لم يقل شيئا، وكان هذا يعنى الموافقة بصمت.



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