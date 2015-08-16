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الأمن اللبنانى ينفذ حملة مداهمات أمنية على خلفية اعترافات أحمد الأسير

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الأمن اللبنانى ينفذ حملة مداهمات أمنية على خلفية اعترافات أحمد الأسير الأمن اللبنانى ينفذ حملة مداهمات أمنية على خلفية اعترافات أحمد الأسير
نفذت قوة من الأمن العام اللبنانى حملة مداهمات، اليوم الأحد، فى منطقة سيروب، شرق مدينة صيدا، على خلفية اعترافات الإرهابى أحمد الأسير بعد القبض عليه أمس فى مطار بيروت.

ويحاول عناصر الأمن العام والأجهزة الامنية اللبنانية التحرك سريعا لتوقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بالأسير قبل هروبهم بعد اعتقاله.

وفى السياق ذاته، نفذت قوة من شعبة المعلومات فى الأمن العام، ظهر اليوم، مداهمة لمحل يمتلكه أحد أنصار الأسير إلا أنه اختفى فور الإعلان عن القبض على الأسير.

يشار إلى أن الأسير قاد مجموعة سلفية مسلحة فى منطقة عبرا بصيدا بجنوب لبنان، واعتدت هذه المجموعة على الجيش اللبنانى مما أدى إلى مواجهات عنيفة مع الجيش منذ نحو عامين انتهت بفراره هو والمطرب المعتزل فضل شاكر.
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