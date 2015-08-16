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تقرير.. مدرب هال سيتي يعد الأيام لانتهاء سوق الانتقالات بسبب المحمدي

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تقرير.. مدرب هال سيتي يعد الأيام لانتهاء سوق الانتقالات بسبب المحمدي تقرير.. مدرب هال سيتي يعد الأيام لانتهاء سوق الانتقالات بسبب المحمدي

نشرت صحيفة (هال دايلي ميل) تقريرا عن فريق هال سيتي مع مدربه ستيف بروس يخص اللاعبين الذين من الممكن أن يرحلوا عن الفريق في قادم الأيام.

وسلط التقرير الضوء بالأخص على الثنائي أحمد المحمدي وتوم هادلستون الذي ترغب عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز التعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أن بروس مدرب الفريق يشعر بالخوف لإمكانية رحيل لاعبين مؤثرين بالفريق سيتأثر بهم كثيرا في رحلته بدروي الدرجة الأولى الباحث فيها عن العودة سريعا للدوري الممتاز.

وأوضح التقرير أن بروس ينتظر بفارغ الصبر انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية يوم 1 سبتمبر المقبل حتى يصبح رحيل أي لاعب غير ممكنا.

وأكد التقرير أن المدرب سعيد للغاية بالتشكيل الذي يمتلكه حاليا، لكنه يخاف رحيل أحد اللاعبين المهمين الذين سيتأثر الفريق سلبا بابتعادهم.

ومما يزيد قلق المدرب هو وجود 15 من كشافي اللاعبين من الدوري الممتاز في مباراته الأولى في الدوري أمام هادرسفيلد تاون، وسيحضر نفس العدد اللقاء المقبل أمام وولفرهامبتون واندررز.

وأوضح بروس أن النادي لن يستطيع التحكم بالأمر إذا أراد أحد لاعبيه الرحيل على الرغم من عدم وجود أي عرض رسمي حتى الآن لأحد عناصر الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن أندية سيفيليا الإسباني، بنفيكا البرتغالي، ستوك سيتي ووست بروميتش ألبيون الإنجليزيين يرغبون في الحصول على خدمات الدولي المصري أحمد المحمدي.

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