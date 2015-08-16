أخبار مصر للساعة1.. السعودية تضبط 413 من "داعش" بينهم 7 مصريين

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها ضبط أجهزة الأمن السعودية 413 عضوا بتنظيم "داعش" الإرهابى، بينهم 7 مصريين، و322 سعودياً، فى حملة أمنية لملاحقة بؤر الإرهاب والتكفيريين.

وواصل "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، رصده لتطورات الموجة الحارة التى أسفرت عن وفاة 95 حالة وإصابة 1914 بضربات شمس وإجهاد حرارى، منذ بدايتها، وإعلان هيئة الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجارى، مع توقعات بانكسار حدتها بعد غد الثلاثاء.. وفيما يلى موجز أخبار الواحدة:

السعودية تعلن القبض على 413 "داعشيا" بينهم 7 مصريين

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السلطات الأردنية تضبط 8 آلاف عامل مصرى لمخالفتهم قوانين العمل

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"الزراعة" و"الرى" تبدآن تنفيذ تكليف الرئيس بزيادة الاستصلاح لـ1.5 مليون فدان

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مع اقتراب موعد فتح باب الترشح.. تحالفات وقوائم انتخابية تغرق فى بحر الخلافات.. تحالف 25-30 والعدالة الاجتماعية تتعثر فى إعداد مرشحيها.. وأحزاب الوفد والحركة الوطنية والدستور تعانى الانقسام

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وزارة التضامن تعلن تلقيها 22 طلبا من جمعيات راغبة فى متابعة انتخابات النواب

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أقسام العناية المركزة والطوارئ بمستشفيات الوادى الجديد عنابر للموت.. فوضى وضعف إمكانيات وسوء تنظيم.. انقطاع المياه وتوقف المكيفات وتكدس العشرات.. وأولوية دخول العناية لمرضى العيادات الخاصة

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الصحة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الموجة الحارة لـ 95حالة وفاة و1914مصابا

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الصحة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 206 آخرين بالإجهاد الحرارى أمس السبت

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الأرصاد: استمرار الموجة الحارة لنهاية الأسبوع وانكسار حدتها الثلاثاء

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بالفيديو والصور.. النيران تلتهم مصنع كارتون بالعاشر من رمضان.. الدفع بـ8 سيارات إطفاء.. استمرار الحريق لأكثر من ساعتين بعد نفاد المياه.. والبحث عن خط إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب

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الداخلية تضبط 15 من القيادات الوسطى للإخوان و18 بلجان العمليات النوعية

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مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات: بدء الدراسة 26 سبتمبر المقبل

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بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"

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بالفيديو.. مأساة أسرة مهددة بالتشرد فى السيدة زينب.. الأم مسنة بكرسى متحرك والأب كفيف يتعكز على عصاه.. جميلة:"صاحب العقار طردنا من الشقة واستغل عمى زوجى".. وتستنجد برئيس الوزراء: "هيرمونا فى الشارع"

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