تداول امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية الأزهرية دور ثانى على فيس بوك

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، امتحان الدور الثانى لمادة الجغرافيا للقسم الأدبى، وذلك بعد أقل من نصف ساعة من بدء اللجنة.

وكان قد تم التوصل للطالب الذى قام بتمرير ورقة أسئلة مادة الفقه فى اللجنة الأولى وكان من معهد شبرا الخيمة.

من جانبه، طالب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، مراقبى لجان امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية، بتوفير الهدوء التام وعدم الضغط على الطلاب وتقدير حرارة الجو الزائدة، مشيرا إلى أن الأسئلة، رُوعى فيها أن تكون متوازنة وفى متناول الطالب المتوسط.



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