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وكالة نوفوستى: مقتل جميع ركاب الطائرة الإندونيسية بعد اصطدامها بجبل

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وكالة نوفوستى: مقتل جميع ركاب الطائرة الإندونيسية بعد اصطدامها بجبل وكالة نوفوستى: مقتل جميع ركاب الطائرة الإندونيسية بعد اصطدامها بجبل
قالت وكالة "نوفوستى" الروسية إن جميع ركاب الطائرة الإندونيسية التي فقد الاتصال بها قتلوا، ونقلت عن مسئول في إحدى شركات الطيران المحلية الإندونيسية أن الطائرة اصطدمت بجبل فى المنطقة.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت فى وقت سابق أن طائرة ركاب إندونيسية على متنها 54 شخصا كانت تقوم برحلة داخلية فقدت الاتصال ببرج المراقبة فى منطقة بابوا الشرقية .

وكتبت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ على حسابها فى "تويتر": "الطائرة تابعة لشركة "تريجانا" وكانت تقل 54 راكبا من ضمنهم 5 أطفال.


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