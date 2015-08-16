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في ظل جاهزية حازم لمواجهة الاتحاد.. عمر جابر يطير إلى فرنسا

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في ظل جاهزية حازم لمواجهة الاتحاد.. عمر جابر يطير إلى فرنسا في ظل جاهزية حازم لمواجهة الاتحاد.. عمر جابر يطير إلى فرنسا

يرفض عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الانتقادات التي وجهت لجهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في دور الـ16 من كأس .

وتغلب الزمالك على حرس الحدود 3-1 أمس السبت، وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء للفريق العسكري.

وخرج إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك مهاجما جريشة، وصرح "الحكم أفسد المباراة".

اقرأ تصريحات إسماعيل يوسف

ورد عبد الفتاح عبر FilGoal.com: "جهاد جريشة تفوق على نفسه في هذه المباراة، وقدم أداء راقيا".

وأوضح "لا أحب أن أناقش حالات تحكيمية، ولكن ركلة جزاء الحدود صحيحة 100%، ولا صحة للحديث عن وجود ركلة جزاء غير محتسبة للزمالك".

وأكمل بنبرة حادة "يبدو أن هناك من يجهل قوانين كرة القدم ولا يمتلكون ثقافة تحكيمية، ثم يقولون أن الحكم أفسد المباراة. هذا غير مقبول".

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