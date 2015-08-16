أخبار عاجلة

المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جبرين: هدفي هو إثبات لقب ' ميسي غانا ' مع الإسماعيلي

Google+ Print
جبرين: هدفي هو إثبات لقب ' ميسي غانا ' مع الإسماعيلي جبرين: هدفي هو إثبات لقب ' ميسي غانا ' مع الإسماعيلي

لم يفوت الأهلي والزمالك الفرصة لدعم صفوفهما بصفقات قوية هذا الصيف استعدادا للموسم الجديد، ويظهر أيضا الإسماعيلي في الصورة. ولكن من يكون الصفقة الأفضل؟

FilGoal.com يستطلع آراء خبراء ونجوم الكرة المصرية في موسم الانتقالات الصيفية المستمر، والدور الآن على محمد حمص قائد الإسماعيلي والنجم الدولي السابق السابق.

وسأل FilGoal.com محمد حمص .. من في رأيك الصفقة التي تتوقع لها النجاح؟

وأجاب حمص "اعتقد أن انضمام جون أنطوي للأهلي هو أفضل صفقة للموسم الجديد".

وأوضح صاحب الهدف التاريخي لمنتخب في إيطاليا "أنطوي هداف رائع، ويسجل أهدافا من أنصاف الفرص".

وأكمل "أنطوي لاعب سريع أيضا. لا يمكن توقع ماذا يستطيع أن يقدمه في الملعب".

أنطوي سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في الفوز على الجونة 13-0 في دور الـ16 من كأس مصر، في الظهور الأول له مع الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟