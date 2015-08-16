جبرين: هدفي هو إثبات لقب ' ميسي غانا ' مع الإسماعيلي

لم يفوت الأهلي والزمالك الفرصة لدعم صفوفهما بصفقات قوية هذا الصيف استعدادا للموسم الجديد، ويظهر أيضا الإسماعيلي في الصورة. ولكن من يكون الصفقة الأفضل؟

FilGoal.com يستطلع آراء خبراء ونجوم الكرة المصرية في موسم الانتقالات الصيفية المستمر، والدور الآن على محمد حمص قائد الإسماعيلي والنجم الدولي السابق السابق.

وسأل FilGoal.com محمد حمص .. من في رأيك الصفقة التي تتوقع لها النجاح؟

وأجاب حمص "اعتقد أن انضمام جون أنطوي للأهلي هو أفضل صفقة للموسم الجديد".

وأوضح صاحب الهدف التاريخي لمنتخب مصر في إيطاليا "أنطوي هداف رائع، ويسجل أهدافا من أنصاف الفرص".

وأكمل "أنطوي لاعب سريع أيضا. لا يمكن توقع ماذا يستطيع أن يقدمه في الملعب".

أنطوي سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في الفوز على الجونة 13-0 في دور الـ16 من كأس مصر، في الظهور الأول له مع الأهلي.