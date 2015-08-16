محافظ الدقهلية يطلق اسم شهيد طائرة سيوه على مدرسة ثانوية بقريته

زارحسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، قرية الستامونى مركز بلقاس لتأدية واجب العزاء فى شهيد الواجب الوطنى الشهيد طيار محمود محمد محمود متولى والذى استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى فى سيوه.

وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على المدرسة الثانوية الجديدة بالقرية، كما قرر إطلاق اسمه على أحد الميادين القريبة من منزل أسرته والذى يبعد عن المنزل 200 متر بعد تطويره وتحديثه وزراعته بالأشجار ووضع تمثال للشهيد داخل الميدان تخليدا لذكراه، على أن يتم تعديل اسم الميدان من ميدان زقلمة إلى ميدان الشهيد.

ووجه المحافظ رئيس مجلس المدينة بسرعة البدء فى تنفيذ القرار، خلال 10 أيام. ووعد المحافظ بأنه ستكون هناك رؤية جديدة لرفع كفاءة قرية الستامونى فى كافة المجالات.

وفى استجابة فورية لطلب والد الشهيد وجه المحافظ بسرعة دراسة مشروع الصرف الصحى بالقرية مع رئيس مجلس المدينة ومسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها تقف بجانب أسر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل حماية تراب الوطن.

يذكر أن المحافظ قد أناب السيد عبد الموجود كبشه، رئيس مركز ومدينة بلقاس والعقيد محمود عيد المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الدقهلية لحضور جنازة شهيد الواجب أمس وأداء واجب العزاء لأسرته بالقرية.



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