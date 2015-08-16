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محافظ الدقهلية يطلق اسم شهيد طائرة سيوه على مدرسة ثانوية بقريته

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زارحسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، قرية الستامونى مركز بلقاس لتأدية واجب العزاء فى شهيد الواجب الوطنى الشهيد طيار محمود محمد محمود متولى والذى استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى فى سيوه.

اليوم السابع -8 -2015

وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على المدرسة الثانوية الجديدة بالقرية، كما قرر إطلاق اسمه على أحد الميادين القريبة من منزل أسرته والذى يبعد عن المنزل 200 متر بعد تطويره وتحديثه وزراعته بالأشجار ووضع تمثال للشهيد داخل الميدان تخليدا لذكراه، على أن يتم تعديل اسم الميدان من ميدان زقلمة إلى ميدان الشهيد.

اليوم السابع -8 -2015

ووجه المحافظ رئيس مجلس المدينة بسرعة البدء فى تنفيذ القرار، خلال 10 أيام. ووعد المحافظ بأنه ستكون هناك رؤية جديدة لرفع كفاءة قرية الستامونى فى كافة المجالات.

اليوم السابع -8 -2015

وفى استجابة فورية لطلب والد الشهيد وجه المحافظ بسرعة دراسة مشروع الصرف الصحى بالقرية مع رئيس مجلس المدينة ومسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

اليوم السابع -8 -2015

وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها تقف بجانب أسر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل حماية تراب الوطن.

اليوم السابع -8 -2015

يذكر أن المحافظ قد أناب السيد عبد الموجود كبشه، رئيس مركز ومدينة بلقاس والعقيد محمود عيد المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الدقهلية لحضور جنازة شهيد الواجب أمس وأداء واجب العزاء لأسرته بالقرية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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