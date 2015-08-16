محافظ الفيوم: 3 مدارس جديدة بمراكز إطسا وسنورس ويوسف الصديق

صرح المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، بأنه سيتم إنشاء 3 مدارس تعليمية جديدة، بواقع مدرستين للتعليم الأساسى بمنطقتى ترسا بمركز سنورس وعزبة مسوتة بمركز يوسف الصديق، ومدرسة ثالثة للتربية الفكرية بمنطقة الغرق قبلى بمركز إطسا، وذلك فى إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية لاستيعاب التلاميذ الجدد وتقليل الكثافة بالفصول وللحفاظ على سلامتهم وتيسيراً عليهم من مشقة الانتقال.

وأضاف المحافظ أنه بالتنسيق بين محافظة الفيوم ووزارة الزراعة وافق وزير الزراعة على إقامة مدرستين جديدتين للتعليم الأساسى، احداهما على مساحة 18 قيراط بعزبة أبو حجاب بقرية ترسا بمركز سنورس، والأخرى على مساحة 16 قيراطا بعزبة مسوتة بناحية الصبيحى بمركز يوسف الصديق.

كما وافق الوزير على إقامة مدرسة للتربية الفكرية على مساحة 20 قيراطا أرض أملاك دولة بحوض جبل الدراع البحرى بمنطقة الغرق قبلى بمركز إطسا بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 841 لسنة 2015 بتخصيص المساحة المذكورة لإقامة المدرسة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير الخدمة التعليمية لكافة أبنائها بمناطق قريبة من محل إقامتهم والتيسير على التلاميذ خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من مشقة الانتقال من أماكن سكنهم لمدينة الفيوم.