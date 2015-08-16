وقفة احتجاجية للعاملين بـ"ثقافة المنيا" للمطالبة بصرف الحوافز

نظم العاملون بقصر ثقافة المنيا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية صامتة، احتجاجا على عدم صرف الـ50% حواز للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد المحتجون تباطؤ الهيئة ووزارة الثقافة فى صرف بدل طبيعة العمل المتوقفة منذ عام 2006 وحتى الآن، رغم أن عدداً كبيراً من العاملين تم الصرف لهم، بلغ عددهم 4200 موظف، فى حين أن أكثر من 13000 ألف موظف لم يتم الصرف لهم، حتى الآن، وحصلوا على أحكام قضائية من لجنة فض المنازعات بأحقيتهم فى الصرف، وطالب العاملون بسرعة صرف بدل طبيعة العمل.

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