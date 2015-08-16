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مساعد وزير خارجية إيران: لا خيار أمامنا سوى الحوار السياسى مع السعودية

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مساعد وزير خارجية إيران: لا خيار أمامنا سوى الحوار السياسى مع السعودية مساعد وزير خارجية إيران: لا خيار أمامنا سوى الحوار السياسى مع السعودية
قال مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان، إن بلد جوار وبلد هام فى المنطقة، ولا خيار أمامها سوى العودة إلى مسيرة الحوار السياسى، مضيفا "نحن نرحب بذلك، ونعتبر ذلك يصب فى صالح المنطقة والسعودية، متفائلين".

وأضاف عبداللهيان فى حوار لصحيفة شرق الإيرانية، أنه التقى بوزير الخارجية السعودى عادل الجبير على هامش مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى، قائلا: "أكدنا على ضرورة الحوار بين إيران والمملكة العربية السعودية من أجل خروج المنطقة من التحديات الأمنية التى تهدد أمن كل بلاد المنطقة لإيجاد التعاون".

وأشار عبداللهيان إلى أن إيران والسعودية بلدان كبيران قادرين على التحدث لبعضهما، لافتا إلى عدم الحاجة إلى وساطة لإجراء الحوار، وتابع قائلا "نشعر أن السعوديين غير مستعدين للدخول فى مرحلة الحوار مع طهران".

واشار مساعد وزير الخارجية الإيرانى إلى أن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أعلن فى السابق استعداده وقال "إننا نرحب بحوار وتفاهم منطقى مع المملكة العربية السعودية.. أولويتنا النظر إلى الجوار ودول المنطقة، وأكد على الحوار وازالة سوء الفهم التعاون والتحرك نحو مسيرة السلام والإستقرار والأمن فى المنطقة.
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