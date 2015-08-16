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"الزراعة" و"الرى" تبدآن تنفيذ تكليف الرئيس بزيادة الاستصلاح لـ1.5 مليون فدان

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"الزراعة" و"الرى" تبدآن تنفيذ تكليف الرئيس بزيادة الاستصلاح لـ1.5 مليون فدان "الزراعة" و"الرى" تبدآن تنفيذ تكليف الرئيس بزيادة الاستصلاح لـ1.5 مليون فدان
كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لجنة من هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضى ومركزى البحوث، بالبدء اليوم فى أعمال الحصر التصنيفى للتربة ورفع إحداثيات المساحات الجديدة التى تمت زيادتها للأراضى المستصلحة لتصبح مليونا ونصف المليون فدان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى بالمسئولين التنفيذيين بالوزارتين بمقر وزارة الزراعة، عقب اجتماعين لهما بالاتحادية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والآخر بمقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لمتابعة تكليفات الرئيس بتنفيذ مشروع المليون فدان وزيادة مساحة الأراضى المستصلحة لتصبح مليون ونصف المليون فدان.

وأكد الوزيران، أن تكليفات الرئيس كانت واضحة بضرورة إتمام المشروع على الوجه الأكمل، وتوفير المعدات اللازمة للتنفيذ فى أسرع وقت ممكن وفقاً لأحدث المعايير العالمية وبأفضل الأسعار الممكنة، بما يساهم فى تحقيق عملية التنمية الشاملة ويقدم نموذجاً للتصور التنموى المتكامل الذى تنشده الدولة.

واتفقا على أن المساحات الجديدة التى يتم زيادتها على المشروع تتمثل فى 12 منطقة، هى 60 ألف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة، 90 ألف فدان بمنطقة الفرافرة الجديدة، 50 ألف فدان بمنطقة امتداد الداخلة، 50 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات، 50 ألف فدان بمنطقة جنوب المنخفض، فضلاً عن 50 ألف فدان فى جنوب شرق المنخفض.

وضمن المساحات الجديدة التى تمت زيادتها على المليون فدان، 30 ألف فدان بمنطقة شرق سيوة، 25 ألف فدان بالطور، 20 ألف فدان بجنوب ترعة القنطرة، 25 ألف فدان بمنطقة غرب كوم أمبو، 20 ألف فدان بالواحات البحرية، بالإضافة إلى 43 ألف فدان بترعة الشيخ جابر.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشكلة أعمالها اليوم فى رفع إحداثيات المساحات الجديدة وأعمال الحصر التصنيفى للتربة وإعداد التراكيب المحصولية لها.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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