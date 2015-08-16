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وزير الداخلية يلتقى مرتضى منصور ومصطفى بكرى لبحث أزمة توفيق عكاشة

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وزير الداخلية يلتقى مرتضى منصور ومصطفى بكرى لبحث أزمة توفيق عكاشة وزير الداخلية يلتقى مرتضى منصور ومصطفى بكرى لبحث أزمة توفيق عكاشة

>يبدأ بعد قليل اجتماع بين وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وكل من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، بناء على طلبهما لبحث أزمة توفيق عكاشة المحبوس حاليا على ذمة قضية سب طليقته .

يأتى الاجتماع فى إطار جهود يبذلها كل من مرتضى منصور ومصطفى بكرى لمحاولة التصالح بين توفيق عكاشة وطليقته التوصل إلى حل يرضى الطرفين.

وكانت وزارة الداخلية ألقت القبض على توفيق عكاشة صباح يوم الجمعة الماضي لتنفيذ حكم قضائى إثر دعوى سب وقذف أقامته طليقته وقضت المحكمة بحبس لمدة 6 أشهر.
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