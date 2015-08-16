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تداول صورة "أحمد الأسير" فور ضبطه قبل هروبه إلى مصر

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تداول صورة "أحمد الأسير" فور ضبطه قبل هروبه إلى مصر تداول صورة "أحمد الأسير" فور ضبطه قبل هروبه إلى مصر
تداول نشطاء لبنانيون على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للقيادى التكفيرى المتشدد أحمد الأسير بعد القبض عليه فى مطار بيروت الدولى، أثناء هروبه بجواز سفر مزور إلى .

وأعرب النشطاء عن سعادتهم للقبض على الأسير، نظراً لطريقته فى إثارة الفتن والنعرة الطائفية فى لبنان.

وكان الأسير سببا منذ عامين فى تحويل صيدا اللبنانية لجحيم بعد تشكيله ميليشيات واجهت الجيش اللبنانى، حيث أنشأ حوالى 8 مجموعات مسلّحة تضم كل واحدة منها من 4 إلى 5 عناصر لتنفيذ مهام أمنيّة ضدّ الجيش و"حزب الله"، وشهدت المدينة أعمال عنف أدت إلى مقتل 18 وحوالى الـ100 جريح من الجيش اللبنانى خلال مواجهاته مع أنصار الأسير، وكذلك عمل على استخدام شقق صيدا لتخزين للسلاح.


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