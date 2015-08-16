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وفاة حالتين جديدتين بسبب الموجة الحارة بمستشفيات الغردقة العام والحميات

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وفاة حالتين جديدتين بسبب الموجة الحارة بمستشفيات الغردقة العام والحميات وفاة حالتين جديدتين بسبب الموجة الحارة بمستشفيات الغردقة العام والحميات
أعلن الدكتور علاء عوض وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن البحر الأحمر سجلت حالتى وفاة، بسبب الموجة الحارة.

وأضاف "عوض" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحالة الأولى لشخص يدعى الملقب عبد الصبور يبلغ من العمر 78 سنة توفى داخل مستشفى الغردقة العام وكان يعانى من أمراض مزمنة وأمراض الشيخوخة.

والحالة الثانية توفيت داخل مستشفى حميات الغردقة وتدعى زينب أحمد محمد 70 عاما، حيث كانت تعانى من أمراض مزمنة، كذلك وأمراض الشيخوخة.

وأكد عوض ضرورة اتباع إجراءات تفادى الوقاية من ضربات الشمس وشدة الحرارة.

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