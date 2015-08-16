استنفار أمنى بالشرقية لمنع تجدد الاشتباكات بين عائلتى "الجيزاوى وبعلل"

أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تحت إشراف اللواء خالد يحيى، مدير الأمن، حالة الاستنفار ودفعت بـ6 تشكيلات من الأمن المركزى وقوات الأمن، بقرية العدلية مركز بلبيس، وذلك تحسباً لتجدد الاشتباكات بين عائلتى "الجيزاوى" و"بعلل".

جاء ذلك عقب مقتل شخص من عائلة الجيزاوى، يدعى "أمين الجيزاوى" 61 سنة، متأثراً بإصابته أمس، بطلق نارى، أثناء تواجده فى سرادق عزاء بالقرية، ومن المنتظر أن يتم تشييع جثمان المتوفى بعد ظهر اليوم، وسط استنفار أمنى مكثف.

يأتى ذلك على خلفية المشادات التى نشبت بين العائلتين منذ عامين، وتطورت إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص (4 من عائلة بعلل وواحد من عائلة الجيزاوى)، وألقت الأجهزة الأمنية آنذاك القبض على 10 من عائلة الجيزاوى، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.