منح دراسية للمتفوقين في الثانوية للالتحاق بجامعتي الشارقة والأميركية

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قوائم المنح الدراسية لعام 2015 - 2016 للطلبة والطالبات المتفوقين في الصف الثاني عشر " الثانوية العامة" للالتحاق بجامعتي الشارقة والأميركية بإجمالي 500 طالب و طالبة في الجامعتين.

وأشاد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوجيهات وحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم سموه اللا محدود للطلبة وخاصة المتميزين وتخفيف الأعباء عن الأسر .. مثمنا تكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن التعليم المتميز يعتبر أفضل استثمار وأحد أهم الأسس التي يعتمد عليها التطوير المستمر، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم المنح الدراسية بهدف دعم ومساندة الطلاب والطالبات المتفوقين وتوفير الإمكانات اللازمة لتنمية مهاراتهم و توفير التخصصات اللازمة لسوق العمل وتوفير فرص التدريب العملي بإدارات ومشروعات الهيئة المختلفة.

وأشار إلى أن التعليم المستمر واكتساب الخبرات والمهارات يسهم بفاعلية في دعم النهضة الحضارية الشاملة في إمارة الشارقة و يعزز دورها الريادي على مستوى العالم .. لافتا إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة " بأن تقدم الخدمات بمستويات عالمية " واستطاعت أن تحقق العديد من النتائج الايجابية خلال العام الماضي من خلال الاعتماد على الدراسات المتخصصة والأبحاث العلمية والتخطيط الاستراتيجي .. إضافة إلى التعاون التعليمي الأكاديمي مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث مثل الجامعة الأميركية وجامعة الشارقة من خلال تدشين كرسي أستاذية في مجال الطاقة للاستفادة من الأبحاث العلمية والخبرات في تطوير مجالات عملها.

وأوضحت خولة عبدالرحمن بن هده رئيسة شعبة المنح الدراسية في هيئة كهرباء ومياه الشارقة .. أنه تم إعلان أسماء المستحقين للمنح الدراسية للعام 2015 - 2016 من طلبة وطالبات الثانوية المتفوقين وتم ارسال بريد الكتروني ورسالة نصية للحاصلين على المنح الدراسية وفقا للبيانات التي تم تسجيلها من خلال الموقع الاليكتروني .. وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التي أقرتها الهيئة والتي تضمنت الحصول علي معدل 85 في المائة كما توجد منحة دراسية كاملة ونصف منحة وذلك على أساس دراسة الحالة الاجتماعية والمادية لولي الأمر من واقع المستندات والأوراق المقدمة من الطالب ووفقا لمتطلبات سوق العمل.

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التسجيل في برنامج المنح الدراسية لطلاب وطالبات الثانوية المتفوقين للدراسة في جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ابتداء من يوم الخميس التاسع من شهر يوليو واستمر التسجيل حتى يوم الأحد التاسع من شهر أغسطس عام 2015 .. وتمت مراجعة المستندات والأوراق المقدمة والتواصل مع الطلاب والطالبات لاستكمال بياناتهم وإعداد قائمة بالمستحقين للمنح الدراسية والتي تم اعتمادها وإخطار المتقدمين بنتيجتها والرد على أية استفسارات.

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