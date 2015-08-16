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وصول 53 ألف بضائع من شرق أسيا لموانئ بالسويس

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وصول 53 ألف بضائع من شرق أسيا لموانئ بالسويس وصول 53 ألف بضائع من شرق أسيا لموانئ بالسويس

إغلاق ميناء السخنة – ارشيفية

أعلنت هيئة موانىء البحر الاحمر صباح اليوم عن وصول 812 طن معدات قادمة من شرق اسيا بالاضافة إلى وصول 53 الف بضائع إلى موانئ السويس.

وأضاف بيان إعلامي صادر من الهيئة أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة الحرية 2 و على متنها 13 شاحنة و 6 راكب و مغادرة العبارة امانة و على متنها 453 راكب و 20 سيارة و 34 شاحنة ، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 360 راكب و 9 شاحنة و 8 سيارة ملاكى و 2 باص جيت .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة سفينة الابحاث نورسن اندفور متجهة الى جيبوتى كما شهد الميناء بالامس مغادرة و استقبال السفينة نيوتاليس و على متنها 75 سائح الى و من الكنيسة لممارسة الغوص و الرياضات المائية.

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