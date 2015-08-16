واشنطن بوست: كلينتون وبوش يتبادلان الاتهامات بالتسبب في الفشل في العراق

أشارت جريدة “واشنطن بوست”؛ لانتقاد وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون جيب بوش المرشح الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ! وتركزت انتقادات كلينتون على تحديد المسؤول عن الأوضاع الجارية في العراق.

وكان بوش قد اتهم الرئيس الامريكي باراك اوباما بأن سياساته في العراق هي التى أدت لتدهور الاوضاع الأمنية حاليا بسبب ما قال إنه “إنسحاب مبكر للقوات الامريكي من العراق عام 2011 وهو ما أدى لعواقب قاتلة” ! لكن كلينتون ردت عليه بإلقاء المسؤولية على سياسات الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش شقيق “جيب بوش” والذي تفاوض حول الانسحاب من العراق خلال فترة رئاسته الثانية.

يشار إلى أن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 قد تسبب في سقوط نظام صدام حسين ودخلت البلاد من حينها مرحلة انفلات سياسي وأمني وصل إلى استيلاء تنظيم داعش على عدة محافظات العام الماضي.