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سفن عسكرية صينية تتجه نحو روسيا لإجراء مناورات مشتركة

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سفن عسكرية صينية تتجه نحو روسيا لإجراء مناورات مشتركة سفن عسكرية صينية تتجه نحو روسيا لإجراء مناورات مشتركة

أرشيفية

خرجت 7 سفن عسكرية صينية صباح السبت 15 أغسطس من ميناء تسينداو باتجاه بحر اليابان حيث ستبدأ في الـ20 أغسطس الجاري مناورات بحرية عسكرية روسية – صينية مشتركة.

وأفادت وكالة “شينخوا” بأن الصين وروسيا ستجريان بين الـ20 والـ28 من أغسطس مناورات عسكرية في مياه خليج بطرس الأكبر وبحر اليابان تحت عنوان “التنسيق البحري المشترك – 2015 (اثنان)”.

وستشارك في المناورات من الجانب الصيني مدمرتان وسفينتا حراسة وسفينتا إنزال بالإضافة إلى سفينة إمداد، كما ستشارك فيها 6 مروحيات و5 طائرات ذات جناح ثابت و200 جندي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن المناورات ستضم نحو 20 سفينة مختلفة إضافة إلى مروحيات وطائرات من سلاح الجو البحري.

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