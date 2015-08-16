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قيادى فلسطينى يدعو حماس لتسليم معبر رفح للرئيس "أبو مازن"

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قيادى فلسطينى يدعو حماس لتسليم معبر رفح للرئيس "أبو مازن" قيادى فلسطينى يدعو حماس لتسليم معبر رفح للرئيس "أبو مازن"
دعا عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها فى قطاع غزة جميل مزهر حركة حماس إلى تسليم معبر رفح للرئيس محمود عباس "أبو مازن" لنزع أية ذرائع للمماطلة فى إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.

وقال مزهر، فى كلمة ألقاها خلال مهرجان جماهيرى حاشد نظمته الجبهة الشعبية (يسار فلسطيني) فى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، إن اجتماع الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشكل مدخلا هاما لمعالجة كل الإشكاليات القائمة، بما يؤسس لتشكيل حكومة وحدة وطنية يقع على عاتقها التمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطنى وترتيب البيت الفلسطينى ورسم استراتيجية مواجهة مع الاحتلال وصوغ استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة بما يؤمن وطنى مقاوم قادر على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وتساءل "هل سيستمر المواطن الفلسطينى فى دفع ثمن وفاتورة هذا الصراع الدامى على السلطة من لحمه ودمه وقوت أولاده؟ وهل سيستمرون بمحاصرة 2 مليون إنسان فى غزة؟!.

وحذر "من محاولة إحياء طريق المفاوضات العقيم والفاشل، أو محاولة إبرام هدنة طويلة فى غزة يجرى فيها تحييد القطاع عن الصراع ونزع سلاح المقاومة"، مؤكدا أن هذين الطريقين خاطئان ومليئان بالأشواك والعثرات ولن يفض أى منهما لشئ وسيشكلان ربحا صافيا للاحتلال ولمشروعه الاستيطانى العنصري.

وأكد على أنه لا يحق لأى فصيل أن يتفرد بقرارات السلم والحرب، أو أية من القضايا الاستراتيجية التى تخص الشأن الفلسطيني، وقضية الصراع والمواجهة مع الاحتلال.

ووجه نداء لجماهير الشعب الفلسطينى والفصائل لضرورة التوحد للضغط على وكالة الأونروا لإفشال مخططاتها لتصفية قضية اللاجئين.

ودعا مزهر، الجماهير الفلسطينية إلى عدم الاستسلام للواقع المجافى والتمرد على الواقع، والنزول للشارع وضرورة استعادة دور المقاومة والاشتباك الدائم مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمنى.
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مصر 365

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