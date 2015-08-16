مقتل فتاة وإصابة أثنين من أسرة واحدة جراء سقوط قذيفة على منزلهم ببنغازى

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت والدتها وجدها بشظايا مقذوف، جراء سقوط قذيفة على منزلهم بمدينة بنغازى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء - فى تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المستشفى استقبل جثة فتاة جراء سقوط قذيفة على منزلها بمدينة بنغازى وإصابة والداتها وجدها.

وأضافت البرغثى أن الأم غادرت المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لها، مشيرة إلى أن الجد حالته حرجة ودخل غرفة الرعاية الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى، وسقوط قذائف عشوائية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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