جامعة طنطا تفتح باب التقدم لبرنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

أعلن الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، عن فتح كلية الهندسة باب التقدم لبرنامج التشييد بنظام الساعات المعتمدة، حيث سيتم بدء العمل بالبرنامج الجديد مع بداية العام الدراسى 2015 / 2016 .

وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه سيتم قبول الطلاب الراغبين فى الالتحاق من المرشحين إلى الكلية من مكتب التنسيق، كما يقبل البرنامج الطلاب الراغبين فى التحويل من الفرق المختلفة من طلاب الكلية أو من الكليات الأخرى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، بالإضافة إلى قبول البرنامج تحويل الطلاب المرشحين إلى كليات الهندسة الأخرى فى ضوء الحد الأدنى للقطاع الهندسى على مستوى الجمهورية .

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تخريج مهندس قادر على إعداد التصميم المناسب، والقيام بتنفيذ والإشراف على عمليات إنشاء، وتشغيل المنشآت السكنية والتجارية وكذا البنية التحتية.

من جانبه قال الدكتور عماد عتمان عميد كلية الهندسة، إن الدراسة بالبرنامج الجديد تتم بنظام الساعات المعتمدة وبمصروفات على أن يكون الحد الأدنى لإجمالى عدد الساعات المعتمدة للتخرج 180ساعة شاملة متطلبات الثقافة العامة وأيضا متطلبات التخصص والكلية والجامعة، مشيرا إلى أن الدراسة بها باللغتين العربية والإنجليزى، كما يتم تقسيم السنة الأكاديمية إلى ثلاثة فصول دراسية، ويبدأ الفصل الدراسى الأول فى شهر سبتمبر ولمدة 14 – 16 أسبوعا، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى شهر فبراير ولمدة 14 – 16 أسبوعا، بينما يعد الفصل الدراسى الصيفى اختياريا ويبدأ فى شهر يوليو لمدة 8 أسابيع.

وأضاف عتمان أن البرنامج يعطى فرصة للطلاب بتكثيف أو زيادة سنوات الدراسة، كما يتيح مساحة أكبر للتدريبات العملية المتطورة بما يواكب متطلبات العمل فى كافة المؤسسات، بالإضافة أن البرنامج يتيح الفرصة للاتحاق ببرنامج دولى للبكالوريوس يشمل الدراسة بالخارج، مؤكدا أنه يتم منح الطلاب المشاركين فى البرنامج الجديد درجة البكالوريوس فى الهندسة "تخصص هندسة تشييد" بشرط اجتيازهم المقررات الدراسية بنجاح مع استيفاء كافة المتطلبات من المقررات الاختيارية والتكميلية، بالإضافة إلى مشروع البكالوريوس، وإتمام التدريب العملى مع حصولهم على معدل تراكمى عام لسنوات الدراسة لا يقل عن 2.0 ( c ) .