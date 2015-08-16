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وصول 53 ألف طن بضائع من شرق آسيا لموانئ السويس

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وصول 53 ألف طن بضائع من شرق آسيا لموانئ السويس وصول 53 ألف طن بضائع من شرق آسيا لموانئ السويس

> أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر صباح اليوم، عن وصول 812 طن معدات قادمة من شرق آسيا، بالإضافة إلى وصول 53 ألف طن بضائع إلى موانئ السويس.

وأضاف بيان إعلامى صادر من الهيئة أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 13 شاحنة و6 ركاب ومغادرة العبارة أمانة وعلى متنها 453 راكبا و20 سيارة و34 شاحنة، ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 360 راكبا و9 شاحنات و8 سيارات ملاكى و2 باص جيت.

كما يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة سفينة الأبحاث نورسن اندفور متجهة إلى جيبوتى، كما شهد الميناء بالأمس مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 75 سائحًا من وإلى الكنيسة لممارسة الغوص والرياضات المائية.

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