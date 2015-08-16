لأول مرة.. شاكيرا تغني وتؤدي شخصية “غزالة برية” في فيلم الرسوم “زووتوبيا”

تؤدي المغنية والراقصة الكولومبية الشهيرة “شاكيرا” دور”غزالة برية “، في فيلم الرسوم المتحركة“زوتوبيا” المقرر عرضه فى مارس 2016.

وكانت شركة ديزني المنتجه للفيلم قد أعلنت عن ناجحها فى إقناع النجمة الحائزة على جائزة “جرامى” ،لتقديم اولى تجاربها بأفلام الرسوم المتحركة، حيث تؤدى الشخصية بصوتها،بالإضافة لغنائها لأغنية الفيلم الرئيسية ،وهى بعنوان “حاول كل شىْ_TRY EVERYTHING”،و تهديها الى الأرنبة “جودي” بطلة الفيلم.

سيناريو وحوار الفيلم كتبه جاراد بوش ،إخراج بيرون ها وارد ،وتدور أحداثه في مدينة كبيرة للحيوانات الثديية بها عدد من الأحياء، مثل حي “صحرا سكوير” (ساحة الصحراء) الراقي وحي “تاندراتاون” المقفر.