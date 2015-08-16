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ضبط حارس مطعم شهير بالتجمع الخامس وراء سرقة أموال الخزينة عقب مغافلة المدير

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ضبط حارس مطعم شهير بالتجمع الخامس وراء سرقة أموال الخزينة عقب مغافلة المدير ضبط حارس مطعم شهير بالتجمع الخامس وراء سرقة أموال الخزينة عقب مغافلة المدير
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة مطعم شهير بالتجمع الخامس، والذى تبين أن فرد أمن بالمطعم وراء مغافلة أحد مديرى المطعم، والاستيلاء على مفاتيح المطعم وعقب انصراف العاملين قام بالدخول باستخدام المفاتيح، واستولى على مبلغ مالى من الخزينة فتم ضبطه وبحوزته الأموال.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من المواطن شريف سرحان حسين "48 سنة" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطاعم الكائن بدائرة القسم ومقيم مدينة نصر، باكتشافه سرقة مبلغ 48783 جنيهًا من داخل خزينة الفرع الكائن بدائرة القسم ولم يشتبه فى أحد بالسرقة .

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أسامة س م" 28 سنة فرد أمن بالفترة الليلية بالمطعم محل الواقعة، ومقيم إمبابة الجيزة وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه نظراً لعمله بالمطعم ولعلمه باحتفاظهم بمبالغ كبيرة بخزينة المطعم خطط لسرقته، وفى سبيل ذلك استولى على مفاتيح المحل والخزينة من أحد المديرين بأسلوب المغافلة، ولم تقم إدارة المحل باتخاذ ثمة إجراءات وقائية عند اكتشافهم فقدان المفاتيح وبتاريخ الواقعة وعقب انصراف العاملين قام بالدخول باستخدام المفاتيح واستولى على المبلغ المالى .

كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى والمفاتيح المستولى عليها، وبسؤال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

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مصر 365