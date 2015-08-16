تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما لاتهامهم بالتشاجر وإصابة 3 آخرين بالبساتين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتشاجر، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بسبب رش المياه على سيارة أحد المتشاجرين.

كان تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين من التحريات أن عامل أثناء رشه المياه بالشارع تسبب فى سقوط كمية منها على سيارة ملاكى ما دفع مالكها للتشاجر معه، وتدخل عدد من أنصار المتشاجرين ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ونجح رجال المباحث فى فض المشاجرة وضبط 4 متهمين، وحرر محضر بالواقعة لتأمر النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق.