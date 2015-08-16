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عاطل يقتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب خلافات على الميراث فى المنوفية

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عاطل يقتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب خلافات على الميراث فى المنوفية عاطل يقتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب خلافات على الميراث فى المنوفية
تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عندما طعن شقيقه بالسكين، بسبب خلافات على الميراث، تم نقله إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد بمصرع "باهر بهيج شنودة" 37 عاما متأثرا بإصابتة بحرج نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، وبالانتقال الفورى تبين قيام شقيقه "بهاء" 30 عاما عاطل بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين"، بسبب خلافات على الميراث.

تم نقله إلى المستشفى، وتبين أن سبب الوفاة نتيجة الإصابة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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