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18 أغسطس.. نظر تجديد حبس ضابط شرطة متهم بتزوير جوازات للسوريين

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18 أغسطس.. نظر تجديد حبس ضابط شرطة متهم بتزوير جوازات للسوريين 18 أغسطس.. نظر تجديد حبس ضابط شرطة متهم بتزوير جوازات للسوريين
حدد المستشار محمد البشلاوى، الرئيس بنيابة شرق القاهرة، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، جلسة 18 أغسطس المقبل، لنظر تجديد حبس ضابط شرطة "خالد.أ" بقسم جوازات الجديدة، أمام إحدى دوائر غرف المشورة، على خلفية اتهامه بتزوير الإقامات لبعض الأفراد السوريين بمقابل مادى، وذلك حال عدم انتهاء فحص القضية أمام جهات التحقيق فى القضية رقم 5475 لسنة 2014 جنح النزهة.

كانت قوة تابعة لوحدة مباحث الجوازات بمدينة السادس من أكتوبر قد تمكنت من ضبط بعض الأشخاص السوريين، وبحوزتهم إقامات مزورة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 12579 لسنة 2014 جنح أول أكتوبر، وعرض المتهمين والمضبوطات على نيابة أكتوبر، برئاسة المستشار عمرو مخلوف، رئيس النيابة العامة بأكتوبر والشيخ زايد، لاستكمال التحقيق.

وأمر رئيس النيابة بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوصول إلى المتهم الرئيسى فى تلك الواقعة، وبناء عليه تم تشكيل فريق بحث من قوة مباحث الجوازات بمدينة السادس من أكتوبر ومديرية أمن الجيزة، والتى توصلت إلى الاشتباه فى النقيب شرطة "خ.أ" قسم جوازات مصر الجديدة، بتزوير الإقامات لبعض الأفراد السوريين بمقابل مادى، وبتكثيف التحريات تم إثبات صحة الواقعة.

وبحضور السيد أشرف سالم، سكرتير التحقيق، تم عرضه على المستشار شاكر محمد، وكيل النائب العام، ليصدر قراره بحبس الضابط المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق لتجددها غرفة المشورة 45 يومًا.
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