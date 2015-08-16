"صحة أسوان": 6 وفيات و41 مصاباً نتيجة ضربات الشمس بالمحافظة حتى الآن

وصلت أعداد المتوفين نتيجة ضربات الشمس والإجهاد الحرارى بمحافظة أسوان، إلى 6 حالات، بينما أصيب 41 شخصاً آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة بمحافظة أسوان، وتماثلت 15 حالة منهم للشفاء وخرجوا من المستشفيات.

صرح بذلك الدكتور محمد سرور، وكيل مديرية الصحة بأسوان، والذى أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما أثير حول وفاة 13 شخصاً فى قرية اللديد شمال محافظة أسوان بسبب ضربات الشمس، ليس له أساس من الصحة، موضحاً أن فرق التقصى والمكافحة انتقلت إلى القرية للوقوف على حقيقة الوضع، وتبين أن الوفاة جاءت ما بين أيام 1 إلى 15 أغسطس، ولأسباب مختلفة بعيدة عن الإجهاد الحرارى، نظراً لأن معظم الحالات من كبار السن ويعانى من مشاكل فى القلب وأمراض السكر وتليف كبدى وشيخوخة.

وأضاف الدكتور سرور، أن فرق الوقاية ولجان التوعية منتشرة بكل أنحاء محافظة أسوان، بهدف نشر التوعية من مخاطر التعرض المباشر للشمس، خاصة فى التوقيت من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة عصراً، لافتاً إلى ضرورة توخى الحذر وتناول كمية كبيرة من السوائل والعصائر، والابتعاد عن بعض المنبهات كـ"الشاى والقهوة"، بالإضافة إلى ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحه وفضفاضة وقطنية.

وشدد وكيل الصحة بأسوان، على ضرورة اتباع إجراءات التفادى من ضربات الشمس عند الشعور بالدوران، أو قرب فقدان الوعى، أو ملاحظة احمرار بالعينين، أو احمرار بالجسم، ولعل من أهمها، نقل الحالة إلى مكان مظلل جيد التهوية، وعمل "كمادات" لخفض درجة الحرارة، ثم التعامل مع الحالة بواسطة الطبيب المختص.