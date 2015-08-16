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البنتاغون يؤكد استخدام “داعش” أسلحة كيميائية ضد الأكراد في العراق

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البنتاغون يؤكد استخدام “داعش” أسلحة كيميائية ضد الأكراد في العراق البنتاغون يؤكد استخدام “داعش” أسلحة كيميائية ضد الأكراد في العراق

أرشيفية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس 13 أغسطس أن تنظيم “داعش” استعمل الأسلحة الكيميائية شمال العراق ضد قوات البيشمركة الكردية.

وقال ممثل البنتاغون في مقابلة مع قناة “سي بي آس” إن وزارته تؤكد صحة الأنباء عن قيام التنظيم “بشن هجوم مباشر (على القوات الكردية) باستخدام الأسلحة الكيميائية”.

وكانت مجلة “بيلد” الألمانية أعلنت استنادًا إلى تقرير سري للجيش الألماني أن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي استخدموا أمس الأربعاء ضد قوات البشمركة سلاحا كيميائيا، خلال معارك حول مدينة مخمور، ما أدى إلى إصابة 60 مقاتلا كرديا.

من جهتها ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الخميس أن الولايات المتحدة تعتقد أن متشددي “داعش” استخدموا غاز الخردل في هجوم على قوات كردية في العراق في وقت سابق هذا الأسبوع، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله “لدينا معلومات ذات مصداقية تفيد بأن المادة المستخدمة في الهجوم هي غاز الخردل”.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن “داعش” قد يكون حصل على غاز الخردل في سوريا التي أقرت حكومتها عام 2013 بأنها تمتلك كميات كبيرة منه حين وافقت على التخلي عن ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.

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