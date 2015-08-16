اليوم.. انتهاء امتحان القبول للتعليم المزدوج والبتروكيماويات بالسويس

عقد اليوم بمدرسة المستقبل الصناعية بالسويس الامتحان التحريرى للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالتعليم المزدوج، حيث أدى نحو 170 طالباً الامتحان التحريرى الذى تناولت أسئلته القدرات الشخصية والعقلية والمهارات الفنية والثقافة العامة.

وقال محمد عزب مدير عام التعليم الفنى، فى تصريحات له، إنه بعد انتهاء الامتحان التحريرى تُجرى فى يومى 18 و19 / 8 مقابلة شخصية للطلاب بحضور عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وممثلين عن الشركات الصناعية المعتمدة ولجنة متخصصة من وزارة التعليم الفنى والتدريب.

على جانب آخر وفى إطار امتحانات القبول يؤدى صباح اليوم الأحد بمدرسة الصناعات المتقدمة نحو 130 طالباً من أبناء محافظة السويس و6 طلاب من خارج المحافظة من الحاصلين على حد أدنى مجموع درجات 280 درجة فى امتحان الشهادة الإعدادية 2015 بحضور لجنة اختبار مشتركة من وزارة التعليم الفنى والتدريب وعدد من موجهى المواد العلمية وتخصصات التعليم الفنى العلمية والعملية.

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