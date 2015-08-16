جمعية مستثمرى العاشر: إنشاء مجمع تعليمى تكنولوجى لتوفير العمالة المدربة

أعلن الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان، أنه نتيجة لحاجة مجتمع الصناعة والاقتصاد إلى عمالة مدربة تتوافق مع الاحتياجات الفعلية والحقيقية للصناعات المصرية، وضرورة المواكبة بين خريجى الجامعات والمدارس والاحتياجات من العمالة الفعلية والمدربة، نجحت مساعى مجلس ادارة جمعية المستثمرين بالعاشر فى الحصول على مساحة 15 فدانا بمقابل انتفاع رمزى جنيه واحد فى العام، لإنشاء مجمع تعليمى تكنولوجى يشمل جميع المراحل من الإعدادية حتى التعليم العالى.

وأوضح الدكتور هلال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الخطوة جاءت إيمانا من الجمعية بأهمية العمل كشريك رئيسى فى العملية الإنتاجية، وأن العامل المدرب يمثل قيمة مضافة للشركة أو المصنع الذى يعمل به، مؤكدا أن الجمعية قامت بسداد مقابل الانتفاع لعامين وسداد مقابل الانتفاع لعام آخر كتأمين ولضمان الجديدة فى هذا المشروع.

وأضاف، أنه تنفيذا لسياسات مجلس إدارة الجمعية بالبدء فى العمل على هذه المساحة لحين الانتهاء من الدراسات والأبحاث والجهات المختلفة التى تتعاون مع الجمعية للمشاركة فى المشروع، مشيرا إلى مبادرة المهندس حمدى عتمان رئيس المجلس للمشروعات بإعداد مقترح هندسى ورسومات تخطيطية للمجمع بدون مقابل، وأنه بالفعل قام أحد المكاتب الاستشارية بالبدء فى استخراج التراخيص.