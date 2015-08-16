تعليم كفر الشيخ: إنشاء نادى الأمن الفكرى بالمدارس لمواجهة الغزو المضلل

قالت الدكتورة منى يحيى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه سيتم إنشاء نادى الأمن الفكرى بكل مدرسة لمواجهة للغزو الفكرى الذى يتعرض له الطلاب خاصة هؤلاء الذين يرتادون شبكة التواصل الاجتماعى وغيرها من مصادر المعرفة فى هذا العصر، وهو الأمر الذى يستوجب أن تحمى طلابنا منه بل ونحصنهم حماية لهم.

وأضافت، منى يحيى أنها عقدت اجتماعا مطولا لمدة أربع ساعات مع المكاتب الإعلامية بالإدارات التعليمية وكان أحد محاور الاجتماع العمل على نشر القيم التى تحفز المجتمع وخاصة شريحة الشباب من براثن الأفكار المضللة والعنف وتعريفهم بقبول الأخر وثقافة الحوار وآدابه، وهى فى فحواها تلتقى مع توجهات مشروع نادى الأمن الفكرى وسوف ترون من مديرية التربية والتعيم الخير لما لهم من تميز.

كما أشارت إلى أن فكرة الانتماء التى دعى إليها الدكتور أسامة حمدى محافظ كفرالشيخ الذى قال بالنص فى زيارته لمديرية التربية والتعليم، "عاوزين نحافظ على أولادنا من العنف والإرهاب الفكرى عاوزين نركز على الانتماء للوطن أنا معكم فقد بدأتم مشروع رحلات اعرف بلدك بزيارة الطلاب المعالم السياحية للمحافظة".

وفى سياق آخر عقدت اختبارات المتفوقين للراغبين فى الالتحاق بمدرسة المتفوقين التى ستفتح أبوابها العام الدراسى الجديد لأول مرة بمحافظة كفر الشيخ.

قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها تابعت اختبارات طلاب الإعدادية والمتقدمين لمدرسة المتفوقين والمقامه بمركز التطوير التكنولوجى ومركز التدريب والاطمئنان على سير الاختبيارات وطمأنة الطلاب أن كل منهم سينال حقه وسينال الرعاية الكاملة لأنهم أمل مصر فى تقدمها وازدهارها.

رافق وكيلة الوزارة فى متابعتها صلاح فهمى المدير العام المالى والإدارى بالمديرية ووائل الحداد مدير مركز التطوير التكنولوجى وأحمد فودة مدير عام التعليم العام والدكتورة داليا محيى الدين مسئول اللامركزية المالية بالمديرية.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الاستراحات الخاصة بمراقبى وملاحظى الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة والتى توفر فيها كافة التجهيزات، واستراحات للسيدات ولرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل.



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