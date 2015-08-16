اليوم.."الأعلى للجامعات" يبحث مقترحا بمنح أبناء سيناء 5% درجات العام المقبل

قال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المجلس الأعلى للجامعات الذى سيعقد، اليوم الأحد، بجامعة الإسكندرية، سيناقش تأجيل الدراسة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن التأجيل يأتى لتتوافق الدراسة فى الجامعات مع بدء العام الدراسى فى التعليم ما قبل الجامعى، وليس لأسباب أمنية، كما سيناقش المجلس مقترحا خاصا بأبناء سيناء بمنحهم 5% من الدرجات فى العام القادم بشكل استثنائى نظرًا للظروف التى يعانون منها.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أنه من غير المنطقى بدء الدراسة يومين أو ثلاثة ثم الدخول فى إجازة العيد، لذلك كان من المنطقى أن تبدأ الدراسة بعد عيد الأضحى.

وأضاف القمرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المجلس الأعلى للجامعات من المقرر أن يناقش فى اجتماعه، تقرير اللجنة المشكلة لوضع مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، بالإضافة لدراسة مقترح أبناء سيناء بمنحهم 5% من الدرجات فى العام القادم بشكل استثنائى نظراً للظروف التى يعانون منها، مؤكداً أن قانون التعليم العالى ما زال محل الدراسة وسينتهى خلال الأسبوع القادم.