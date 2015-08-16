تداول امتحان الفقه لطلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبى دور ثانى

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، امتحان الدور الثانى لمادة الفقه للقسم الأدبى، وذلك بعد أقل من نصف ساعة من بدء اللجنة، حيث تم تداول امتحان الفقه الشافعى والحنفى، كما يتضح أن إحدى الأوراق تحمل ختم شعار معهد شبرا الخيمة الأزهرى.

من جانبه، طالب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، مراقبى لجان امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية، بتوفير الهدوء التام وعدم الضغط على الطلاب وتقدير حرارة الجو الزائدة، مشيرا إلى أن الأسئلة، رُوعى فيها أن تكون متوازنة وفى متناول الطالب المتوسط.

- بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى "دور ثانى" لـ36 ألف طالب بالثانوية