أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفاة مريض بمستشفى حميات أسوان بعد أيام من العلاج بسبب "عضة" كلب

Google+ Print
وفاة مريض بمستشفى حميات أسوان بعد أيام من العلاج بسبب "عضة" كلب وفاة مريض بمستشفى حميات أسوان بعد أيام من العلاج بسبب "عضة" كلب
لفظ مريض أنفاسه الأخيرة أمس بعد تدهور حالته الصحية، لإصابته بداء السعار بمحافظة أسوان.

كانت قد استقبل مستشفى حميات أسوان، خلال الأيام القليلة الماضية، مواطنا يدعى "أ.م" 37 سنة من مركز كوم أمبو، مصابا إصابة بالغة بسبب عقر حيوان له، قال إنه كلب "عضه"، وحالته العامة حرجة.

تم وضع المصاب تحت الرعاية والملاحظة الطبية وإعطائه العلاج اللازم، ولكنه توفى متأثرا بإصابته
>تحرر محضر بالوفاة، وصرحت النيابة المختصة بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365