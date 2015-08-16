وفاة مريض بمستشفى حميات أسوان بعد أيام من العلاج بسبب "عضة" كلب

لفظ مريض أنفاسه الأخيرة أمس بعد تدهور حالته الصحية، لإصابته بداء السعار بمحافظة أسوان.

كانت قد استقبل مستشفى حميات أسوان، خلال الأيام القليلة الماضية، مواطنا يدعى "أ.م" 37 سنة من مركز كوم أمبو، مصابا إصابة بالغة بسبب عقر حيوان له، قال إنه كلب "عضه"، وحالته العامة حرجة.

تم وضع المصاب تحت الرعاية والملاحظة الطبية وإعطائه العلاج اللازم، ولكنه توفى متأثرا بإصابته

>تحرر محضر بالوفاة، وصرحت النيابة المختصة بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها.