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الصحة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 206 آخرين بالإجهاد الحرارى أمس السبت

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الصحة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 206 آخرين بالإجهاد الحرارى أمس السبت الصحة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 206 آخرين بالإجهاد الحرارى أمس السبت
أكدت وزارة الصحة وفاة 3 حالات وإصابة 206 آخرين بالإجهاد الحرارى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أمس السبت.

وقالت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم، إن المصابين خرج منهم 129 حالة بعد تحسن حالتهم.

وأضافت وزارة الصحة أن المصابين منهم 29 حالة بالإجهاد الحرارى فى محافظة القاهرة خرج منهم 21، لتحسن حالتهم والباقى تحت العلاج والملاحظة وحالة وفاة، 63 حالة بمحافظة سوهاج خرج منهم 54 مصابا لتحسن حالتهم والباقى تحت العلاج والملاحظة وحالة وفاة 17 حالة فى محافظة الجيزة خرج منهم 13، لتحسن حالتهم والباقى تحت العلاج والملاحظة و3 حالات بمحافظة أسيوط تحت العلاج والملاحظة.

و5 حالات بمحافظة المنيا تحت العلاج والملاحظة 25 حالة بمحافظة أسوان خرج منهم 11 مصابا، لتحسن حالتها والباقى تحت العلاج والملاحظة وحالتين بمحافظة الإسكندرية خرجا بعد تحسن حالتهما، و15 حالة بمحافظة الإسماعيلية خرجوا بعد تحسنهم، وحالة بمحافظة بنى سويف تحت العلاج والملاحظة وحالة وفاة و4 حالات بمحافظة القليوبية خرجت حالة لتحسنها والباقى تحت العلاج والملاحظة وحالة واحدة بكل من محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد وبورسعيد والسويس و38 بمحافظة قنا خرج منهم 13 حالة والباقى تحت العلاج والملاحظة.

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