تجديد حبس عاطل 15 يوما بسوهاج لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص وأقراص مخدرة

قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية ناصر عز الدين، تجديد حبس المتهم أحمد. ع. أ عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص وأقراص مخدرة بدائرة المركز.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه وبحوزته السلاح النارى وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 شرائط تامول.

وبمواجهته اعترف بالواقعة، وإحرازه للسلاح النارى والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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