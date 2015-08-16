مصرع طفل وإصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

لقى قبل قليل طفل مصرعه وأصيب 7 آخرين جراء انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الكيلو 118 اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة وادى النطرون.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 1749 ى د "ميكروباص" قيادة محمد ممدوح محمد أحمد "سائق" ومقيم الدقى جيزة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفل "محمد عادل عبد المنعم" ومقيم شبرا الخيمة قليوبية وإصابة قائد السيارة وعدد (6) جميعهم من مستقلى السيارة بجروح وسحجات كدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج، وتحرر المحضر 4587/2015 جنح المركز.