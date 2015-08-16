ضبط 61 طن سمسم منتهى الصلاحية داخل مصنع طحينة فى دمنهور

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة، للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط "المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الطحينة الكائن بدائرة مركز شرطة دمنهور لقيامه باستخدام مواد خام مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتجميع مواد بترولية مدعمة وضبط بحوزته كمية (61.681) طن مواد خام (سمسم، ملح طعام، كاكاو، فول سودانى، طحينة) مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما تم ضبط (5000) لتر سولار، وعدد (2) كتاب بعنوان رسائل مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا وتحرر المحضر 20703/2015 جنح مركز دمنهور.