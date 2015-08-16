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سلطات الاحتلال الإسرائيلى تستولى على أرض فلسطينية ملاصقة لسور الأقصى

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سلطات الاحتلال الإسرائيلى تستولى على أرض فلسطينية ملاصقة لسور الأقصى سلطات الاحتلال الإسرائيلى تستولى على أرض فلسطينية ملاصقة لسور الأقصى
استولت ما تسمى ب "سلطة الطبيعة الإسرائيلية" اليوم الأحد على قطعة أرض تعود لعائلات فلسطينية ملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك.

وقال "مركز معلومات وادى حلوة" بالقدس المحتلة- فى بيان صحفى- إن قوات كبيرة من أفراد شرطة الاحتلال وقواته الخاصة برفقة طواقم وموظفى "سلطة الطبيعة"، اقتحموا أرضا تعود لعائلتى الحسينى والأنصارى، وشرعوا بوضع أسلاك شائكة حولها.

وأوضح المركز أن الأرض ملاصقة لمقبرة باب الرحمة، وهى تقع مقابل سور المسجد الأقصى من الجهة الشمالية الشرقية، وتبلغ مساحتها سبعة دونمات (الدونم ألف متر).

وقال محامى عائلة الحسينى إن عملية الاستيلاء على الأرض تمت دون سابق إنذار، وإن "سلطة الطبيعة الإسرائيلية " لم تبرز أى أمر صادر عن المحكمة، رغم المطالبة بذلك.
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