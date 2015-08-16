مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية

اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت مصادر مقدسية إن مستوطنين ينتمون لما تسمى حركة "أمناء من أجل الهيكل" اقتحموا صباح اليوم باحات الأقصى وأن المرابطين وأطفال المخيمات الصيفية منعوهم من الصعود إلى صحن مسجد "قبة الصخرة" وضيقوا عليهم خلال التقاط الصور لبعضهم البعض.

وأشارت إلى أن حالة من التوتر الشديد سادت ساحات ‏الأقصى‬ وأن قوات ‫الاحتلال‬ استدعت القوات الخاصة لإبعاد النساء والأطفال عن المستوطنين لتأمين الحماية لهم خلال اقتحامهم للمسجد.

وفى سياق متصل، نصبت قوات ‏الاحتلال صباح اليوم، ‬ حاجزا عسكريا على مدخل بلدة العيساوية شمال شرق ‏القدس المحتلة‬.

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