أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية

Google+ Print
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية
اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت مصادر مقدسية إن مستوطنين ينتمون لما تسمى حركة "أمناء من أجل الهيكل" اقتحموا صباح اليوم باحات الأقصى وأن المرابطين وأطفال المخيمات الصيفية منعوهم من الصعود إلى صحن مسجد "قبة الصخرة" وضيقوا عليهم خلال التقاط الصور لبعضهم البعض.

وأشارت إلى أن حالة من التوتر الشديد سادت ساحات ‏الأقصى‬ وأن قوات ‫الاحتلال‬ استدعت القوات الخاصة لإبعاد النساء والأطفال عن المستوطنين لتأمين الحماية لهم خلال اقتحامهم للمسجد.

وفى سياق متصل، نصبت قوات ‏الاحتلال صباح اليوم، ‬ حاجزا عسكريا على مدخل بلدة العيساوية شمال شرق ‏القدس المحتلة‬.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365