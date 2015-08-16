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لو عندك مُسِن خلى بالك.. كبار السن المصابون بالانسداد أكثر عرضة للسقوط

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لو عندك مُسِن خلى بالك.. كبار السن المصابون بالانسداد أكثر عرضة للسقوط لو عندك مُسِن خلى بالك.. كبار السن المصابون بالانسداد أكثر عرضة للسقوط
كشفت دراسة علمية حديثة أن كبار السن من الذين يعانون من أمراض الرئة هم أكثر عرضة للمعاناة من السقوط إذا كان لديهم أيضا مشاكل طبية أخرى سابقة أو تاريخ طويل من التدخين.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 41 شخصا يبلغون من العمر حوالى 71 عاما ويعانون من مرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD)، الذى يسبب صعوبة فى التنفس.

وربطت دراسات سابقة بين مرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD)، وزيادة خطر صعوبات التوازن، وضعف العضلات، وهشاشة العظام والسقوط.

ووجد الباحثون على مدار الدراسة التى استغرقت سنة، أن 40 فى المئة من المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD)، تعرضوا لخلل فى التوازن والسقوط على الأرض، ومعظم الناس الذين سقطوا تعرضوا لذلك أكثر من مرة.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كريستينو كارنيرو أوليفيرا، الباحثة فى جامعة ملبورن، إنه على الصعيد العالمى، هناك أكثر من 65 مليون شخص يعانى من مرض الانسداد الرئوى المزمن الشديد، ويسبب حالة حوالى 5 فى المئة من مجموع الوفيات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وتحدث معظم حالات الإصابة بمرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD)، عن طريق التدخين أو التعرض لدخان التبغ غير المباشر، كما أن الطهى حول بعض الغبار السام والمواد الكيميائية والوقود يمكن أن يسهم أيضًا فى الإصابة بالانسداد الرئوى.

وأضاف الباحثون أن التهابات الجهاز التنفسى المتكررة خلال مرحلة الطفولة قد تسبب أيضًا رفع فرص الإصابة بمرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD).

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".
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