بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى "دور ثانى" لـ36 ألف طالب بالثانوية

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة بامتحانات الدور الثانى ضمن نظامها الحديث أداء اختبار مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة وتنتهى فى الثانية عشرة ظهرا.

قال محمد سعد رئيس عام الامتحانات، إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى وصل قرابة الـ" 36 ألف طالب وطالبة موزعين على 290 لجنة امتحان على مستوى المديريات التعليمية.

وأوضح رئيس عام الامتحانات أنه تم الاطمئنان على أن أوراق الأسئلة وصلت إلى مقار اللجان، وذلك عن طريق التواصل مع مراكز توزيع الأسئلة ورؤساء اللجان، مع التنبيه على ضرورة ختم ورقة الأسئلة بختم اللجنة.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بدأوا امتحانات الدور الثانى أمس السبت بأدائهم امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.