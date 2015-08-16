حيدر العبادى يحيل قادة عسكريين للمحاكمة بعد تخليهم عن مواقع فى الرمادى

وافق رئيس الوزراء العراقى ‬‬حيدر العبادى اليوم الأحد على قرار المجلس التحقيقى باحالة قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم فى المعركة ضد مقاتلى تنظيم الدولة الاسلامية فى الرمادي.

وكانت الرمادى عاصمة محافظة الأنبار بغرب البلاد قد سقطت فى يد التنظيم المتشدد فى مايو أيار فى أكبر انتكاسة لقوات الأمن العراقية فى نحو عام.

ونشر البيان على الموقع الرسمى للعبادى الذى أطلق الأسبوع الماضى حملة اصلاحات شاملة تهدف لمكافحة الفساد وسوء الادارة.

>